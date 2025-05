Gli studenti savonesi nei luoghi dell’orrore nazista: un Viaggio della Memoria per non dimenticare

Dal 8 al 12 maggio 2025, un gruppo di studenti della provincia di Savona parteciperà al Viaggio della Memoria promosso dalla Sezione ANED ETS Savona - Imperia, in occasione dell’80° anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti in Germania e Austria. Un’iniziativa di alto valore storico e civile, che coinvolge giovani, insegnanti, familiari di deportati e rappresentanti delle istituzioni.

La delegazione savonese, guidata dal Presidente Simone Falco e dal Vice Presidente Jacopo Marchisio, visiterà alcuni dei luoghi più tragicamente simbolici della barbarie nazista. Venerdì 9 maggio, il gruppo si recherà al Castello di Hartheim, dove migliaia di persone con disabilità fisiche e mentali vennero brutalmente assassinate dai medici delle SS nel contesto del programma di eutanasia nazista.

Il giorno successivo, sabato 10 maggio, sarà dedicato alla commemorazione dei deportati della provincia di Savona, che furono circa 2.500. Tra questi, ben 450 erano operai degli stabilimenti savonesi, arrestati e deportati nei lager per aver partecipato allo sciopero generale del 1° marzo 1944, indetto contro l’occupazione nazifascista. Molti di loro furono internati a Mauthausen e nei suoi 49 sottocampi, tra cui Gusen ed Ebensee, e trovarono la morte nei lager. Mauthausen è stato uno dei più brutali campi di sterminio del Terzo Reich: oltre 300.000 prigionieri vi furono rinchiusi, provenienti da tutta Europa. Solo dall’Italia, tra il 1943 e il 1945, furono deportati circa 40.000 oppositori politici; di questi, più del 95% non fece ritorno. Le ricerche storiche indicano che di oltre 10.000 deportati italiani non si conosce ancora il destino.

Alla delegazione si uniranno anche i Gonfaloni della Città di Savona (decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare), di Vado Ligure (Medaglia d’Argento al Valor Militare), della Provincia di Savona e dei Comuni di Carcare e Finale Ligure, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni locali nel preservare la memoria storica.

Domenica 11 maggio, la delegazione savonese prenderà parte alla cerimonia Internazionale per la liberazione del campo di Mauthausen, avvenuta il 5 maggio 1945. Si tratta dell’ultimo campo nazista ad essere stato liberato. La cerimonia vedrà la partecipazione di migliaia di giovani, delegazioni europee ed estere, rappresentanti pubblici e ambasciatori: un momento di profonda riflessione collettiva e memoria condivisa.

Il viaggio si concluderà lunedì 12 maggio con la visita al campo di concentramento di Dachau, il primo lager aperto dal regime nazista, il 22 marzo 1933, appena un mese dopo l’ascesa al potere di Hitler. Qui furono rinchiusi i primi oppositori politici, e successivamente anche ebrei, sinti, rom e omosessuali. La visita rappresenterà l’ultimo atto di un’esperienza toccante e formativa, volta a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del ricordo, della Resistenza e dei valori democratici.