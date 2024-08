Finale, al via domenica 25 agosto la 50esima edizione del Palma d'Oro

La cinquantesima edizione del Palma d'Oro di Finale Ligure sarà inaugurata domenica 25 agosto ore 21.30 in Piazza Abbazia, a Finalpia con la proiezione della "Storia per immagini del Palma d'Oro - 50 anni di musica a Finale Ligure", a cura di Caterina Vecchiato, Luca Rasca, Benedetto Vicini e con il concerto per pianforte e voce del tenore Cosimo Panozzo e del pianista Luca Rasca, con un programma dedicato ai Lieder di Aloise Vecchiato (1913-2004): Saluto all’altare - Canto del navigante - Ballata dei pescatori - Passa una vela - Infinito - La sera del dì di festa - Il passero solitario – Novelletta.

Il Festival prosegue lunedì 26 agosto ore 21.15, in Basilica di S. Biagio a Finalborgo con il CONCERTO DI INAUGURAZIONE con il Duo Hans-Peter e Volker Stenzl (pianoforte a quattro mani), che eseguirà Moritz Moszkowski (1854-1925): "Aus aller Herren Ländern" op. 23 (1879), Russia - Germania - Spagna - Polonia - Italia – Ungheria. A seguire il pianista polacco Piotr Machnik che suonerà

Fryderyk Chopin (1810-1849): Polacca in do diesis min. op. 26 n.1; Ignacy Jan Paderewski (1860-1941): Notturno op.16 n. 4; Juliusz Zarębski (1854-1885): Grande Polonaise op. 6. Takahiro Seki, presidente di giuria del concorso, concluderà l'inaugurazione pianistica con Isaac Albeniz (1860-1909): Granada; Rumores de la Caleta (Malagueñas); Fryderyk Chopin : Notturno in do minore op. Post.; Polacca op. 44.

Martedì 27 agosto ore 21.15 nei Chiostri di di Santa Maria in Finalpia, è la volta di Luca Trabucco (pianoforte), che presenterà Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sonata in fa min. op. 2 n. 1: Allegro - Adagio - Menuetto (Allegretto) – Prestissimo, e la Sonata in mi magg. op. 14 n. 1: Allegro - Allegretto – Rondò.

Luca Rasca, direttore artistico della manifestazione, interpreterà Johannes Brahms (1833-1897): Ballate op. 10, n. 2 e n. 4 e Robert Schumann (1810-1856) / Franz Liszt (1811-1886): Widmung. Conclude la serie dei concerti della giuria Vovka Ashkenazy, per la prima volta in girua a finale Ligure e Luca Rasca con un programma per pianoforte a quattro mani di Johannes Brahms: Valzer op. 39.

Mercoledì 28 agosto, ore 21.15, nei Chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, per il cinquantenario del Palma d'Oro si terrà il Concerto omaggio ad ALOISE VECCHIATO (1913-2004), fondatore della manifestazione con Bartolomeo Marco e il Sindaco Augusto Migliorini. Aloise Vecchiato ha diretto la manifestazione fino alla trentesima edizione nel 2003. I pianisti e membri di giuria interpreteranno le opere di Aloise Vecchiato per pianoforte e per due pianoforti:

Luca Rasca:

Fac sentire vim doloris

Funere mersit acerbo

Variazioni in sol minore

Studio cromatico

Studio barbaro

Luca Trabucco:

Momento musicale

Tomba di Giulietta

Marcia funebre

Valzer nobile

La Croce

Frammento

Duo Stenzl:

Sopra un Canto Gregoriano Op. 105-2

Luigi Sailer (1825-1885): La vispa Teresa (1850)

Novelletta Op. 107/2 - Klavierduo Hans-Peter und Volker Stenzl Dicatum

Piotr Machnik:

Sogno

Saluto all'Altare

Prologo

Verona di notte

Variazioni sopra un proprio tema

Takahiro Seki:

Epitalamio

Nostalgia

Nuit d'october

Villa Macola

Giovedì 29 agosto inizia il concorso, che vede 12 candidati, provenienti da Giappone, Australia, Cina, Corea del sud, Russia, Turchia, Germania, Italia esibirsi in due prove

al giovedì e al venerdì nell'auditorium Destefanis di Finalborgo. Sabato ci sarà la finale, a cui sono ammessi tre candidati. La giuria del 2024 è presieduta da Takahiro Seki, e composta da Luca Rasca (direttore artistico), Hans Peter Stenzl, Volker Stenzl, Boris Petrushansky, Vovka Ashkenazy, Luca Trabucco.

Nella serata di venerdì 30 agosto 21.15, in Piazza Libeccio a Varigotti, si terrà il Concerto dei non finalisti e la premiazione del quarto, del quinto e del sesto premio. Sabato 31 agosto ore 21.15 nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo si terrà il Concerto dei vincitori, con la proclamazione dei premiati e della Palma d'Oro.

Il carattere internazionale della manifestazione finalese è espresso anche a livello organizzativo, in quanto il concorso offre ai premiati e alla giuria di partecipare al Festival e Premio Donzdorf in Germiania, dove lunedì 2 settembre ore 19 si terrà il Concerto dei membri di giuria, e Martedì 3 settembre, il Premio Donzdorf, un concorso riservato ai tre finalisti di Finale Ligure, che si esibiranno a Donzdorf in un concerto solistico e con il quartetto. La collaborazione artistica con Donzdorf è iniziata nel 2010 ed è maturata nel tempo grazie a Hans Peter Stenzl, Volker Stenzl e Martin Stölzle, Sindaco di Donzdorf, rappresentanti in Germania del Palma d'Oro di Finale Ligure.