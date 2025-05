Finale, verso la riapertura l'Aurelia. L'assessore Folco: «Bypass completato, in attesa dei "semafori intelligenti"»

Lunedì 12 o anche prima del fine settimana. Questa la tempistica che trapela per la riapertura, a senso unico alternato, dell'Aurelia a Finale Ligure all'altezza di Capo San Donato.

Dopo i lavori iniziati la scorsa settimana con la tracciatura del bypass, nelle ultime ore sono stati completati importanti interventi in tal senso.

«Il bypass temporaneo è stato realizzato, i Legoblock in cemento sono stati posizionati per delimitare la nuova corsia e garantire maggiore sicurezza, e il Comune ha incontrato Anas per definire le prossime fasi operative. È stato inoltre potato il pitosforo che ostruiva parte della visuale lungo la carreggiata», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Folco.

Nei giorni scorsi erano già stati installati otto sensori inclinometrici e due fessurimetri per monitorare eventuali movimenti del versante, mentre erano stati rimossi il guardrail dopo l’ingresso del porto, il dissuasore a fioriera e il pino presente nello spiazzo, che è stato trasferito temporaneamente in vivaio. È stata inoltre spianata una porzione di terreno vicino alla galleria per allineare la sede stradale.

Domani (venerdì 9 maggio, ndr) è previsto l’arrivo da Pisa dei tre semafori “intelligenti” che verranno installati per regolare il traffico: due per l’Aurelia e uno per l’ingresso e l’uscita dal porto. Questi dispositivi saranno collegati ai sensori, permettendo di bloccare automaticamente la circolazione in caso di rilevamento di movimenti anomali sul versante.

«L'obbiettivo per la riapertura è lunedì (quando la società Concessioni del Tirreno ha previsto il ripristino del cantiere in galleria “Rocca Carpanea” in A10, ndr) ma stiamo spingendo per anticipare», conclude l'assessore Folco.