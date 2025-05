Arte, educazione, musica e tecnologia per promuovere l'inclusione: a Finalborgo torna "Metamorfosi Creativa"

Torna a Finalborgo, nel cuore del Complesso Monumentale di Santa Caterina, la mostra che unisce arte, educazione, musica e tecnologia per promuovere l'inclusione.

Sabato 10 maggio alle 17:30, dopo il successo della prima mostra lo scorso dicembre, si apre al pubblico la nuova edizione di "Metamorfosi Creativa". I "Luppini" tornano con nuove opere, nuove emozioni, ma con lo stesso spirito: dare spazio ai ragazzi, alle loro visioni, alla loro voglia di esprimersi.

Alberto Luppi Musso, figlio del Cavaliere Pino Musso, noto pittore ligure, ha trasformato la sua eredità artistica in un metodo educativo che unisce espressione, inclusione e innovazione. Il suo lavoro è oggi riconosciuto per la capacità di leggere i ragazzi con autenticità e offrire loro strumenti per ritrovare fiducia, autonomia e identità.

L’idea nasce da un percorso che porta avanti il Maestro, unendo arte, educazione e relazioni vere. Un cammino fatto di laboratori, dialoghi, scoperte, che prende vita ogni giorno a Valleggia, dove i ragazzi imparano a raccontarsi anche grazie all’intelligenza artificiale.

È stato proprio il gruppo dei Luppini a decidere di chiamare Luigi il loro assistente virtuale: una presenza silenziosa ma costante, che stimola la comunicazione, accende l’immaginazione e favorisce la fiducia. Un supporto educativo discreto ma profondo, che fa parte della loro quotidianità.

La mostra ha ricevuto il consenso di numerosi medici, neuropsichiatri infantili, terapisti e professionisti dell’educazione, che ne hanno riconosciuto l’efficacia sul piano emotivo, relazionale e cognitivo. Un risultato che rappresenta anche un’approvazione concreta del lavoro svolto dal Maestro nel comprendere e accompagnare in modo autentico ragazzi nello spettro autistico, con ADHD, DSA e altri profili educativi complessi.

Il compito di selezionare le opere è stato affidato a Tiziana Guardiano, ceramista, che ha svolto il suo ruolo con sensibilità e rispetto, valorizzando il vissuto espressivo di ogni ragazzo.

A voler fortemente questa mostra di nuovo a Finalborgo è stato Daniele Decia, gallerista e promotore culturale, che ha creduto nel progetto fin dal primo momento e ha voluto ospitarlo nei meravigliosi spazi dell’Oratorio de’ Disciplinati.

EVENTI COLLATERALI

• 14 e 15 maggio – Workshop didattici con le scuole del territorio

• 16 maggio – Concerto di Alberto Luppi Musso “L’Ombra della Contessa”: un viaggio musicale ispirato ai Dream Theater, con letture e sonorità oscure che richiamano l’atmosfera del romanzo gotico “L’Ombra della Contessa”, di cui Luppi Musso è autore, ambientato nella Mantova dei Gonzaga

• 21 maggio – Conferenza “Maria Montessori e il Metodo Luppi – Educare all’unicità” A cura di Roberta Grossi, un’edizione speciale per approfondire le tematiche già portate con successo in tutta la Liguria

• 23 maggio – Presentazione del fumetto “Wolf 74”, la saga ideata dal Maestro Conduce la serata Luca Rembado, poeta e narratore sensibile ai temi della disabilità