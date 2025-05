Il K609 compie 60 anni: festa per il traguardo dello storico ristorante-pizzeria di Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito si prepara a festeggiare un traguardo significativo della sua storia gastronomica. Giovedì 15 Maggio 2025, a partire dalle ore 19, il Ristorante Pizzeria "K609" aprirà le porte per celebrare i suoi sessant'anni di attività con un evento per la cittadinanza e i numerosi affezionati clienti.

La serata promette di essere memorabile: buffet, aperitivi e l'intrattenimento musicale dal vivo del gruppo "I Cani Randagi", in un'atmosfera che vuole rispecchiare la convivialità che ha sempre contraddistinto questo storico locale del ponente ligure.

Le origini dell'attività risalgono al secondo dopoguerra, quando Angela Lo Bosco e Antonio Lammardo lasciarono Sala Consilina, in provincia di Salerno, per trasferirsi in Liguria. Dodici figli, nipoti e parenti per una famiglia numerosa che si è mostrata sempre unita e operosa. Con il passare dei decenni, il nome del locale è diventato sinonimo di qualità, tradizione e accoglienza.

Gestito oggi con perizia da Gianluca, il "K609" continua sfornare pizze fragranti e piatti sfiziosi, testimonianza di una eredità duratura che continua ad essere apprezzata da tanti residenti locali e turisti fedeli a Borghetto Santo Spirito. Appuntamento Giovedì 15 Maggio, dunque, dalle ore 19.