Albenga, vandalizzata la targa della sede ingauna del Circolo Tricolore di Fratelli d’Italia

Targa del Circolo Tricolore di Fratelli d’Italia ad Albenga vandalizzata da ignoti.

È accaduto, molto probabilmente, nel primo pomeriggio di quest’oggi (21 agosto) in Vico a Piazza San Francesco, nel centro storico, dove si trova la sede ingauna del partito meloniano.

“Fascio attento ancora”, il simbolo degli anarchici, “Fischia il vento”, ma anche “Ton”, una scritta offensiva e scarabocchi vari.

Non si sono registrati altri danni per mano di chi non ha ancora un nome e un cognome, ma che potrebbe essere presto identificato, grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina.

Sull'episodio si è subito espresso il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino: “Gli odiatori seriali producono danni sempre. E così anche ad Albenga, riviera ligure, dove la targa della sede di Fratelli d’Italia è stata presa di mira e danneggiata con scritte minacciose che riportano a un frasario antico e sinistro".

"Esprimo una condanna ferma per queste vili intimidazioni - prosegue Berrino -, che però penso non serva a nulla così come il silenzio che da sinistra non sarà rotto da nessuno. Ma cosa aspettarsi da chi a sinistra elegge la Salis, che a sua volta assume chi esulta per i poliziotti picchiati o la Premier appesa a testa in giù?”, conclude il senatore FdI.

Anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha espresso parole di condanna nei confronti del gesto vandalico: "Sono venuto a conoscenza di quanto accaduto dai giornali e senza dubbio voglio sottolineare che l'atto vandalico accaduto ieri al circolo di Fratelli d'Italia è da condannare".