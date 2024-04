Savona, dopo l'accordo con Binario Blu possono partire i lavori di ampliamento dell'argine del Letimbro

Palazzo Sisto ha approvato l'elenco di operatori economici da invitare per l'affido dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza dell'argine del torrente Letimbro a monte del ponte di via Luigi Corsi. I lavori fanno parte di una serie di interventi di attuazione del Piano di Bacino del torrente, avviati nel 2008 ma non completati per vari motivi.