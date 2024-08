Rolly cerca un padrone e una nuova casa, l'appello del canile di Savona

Il Canile di Savona sta cercando casa per Rolly, nato a settembre 2017, rinuncia di proprietà, arrivato in canile a ottobre 2023."Al suo arrivo le sue condizioni fisiche non erano buone, piano piano lo stiamo rimettendo in sesto - dicono al Canile - .Rolly è un cane davvero fantastico, impara in fretta e conosce i comandi di base, brillante, energico e collaborativo sia in passeggiata che durante lo svolgimento di qualsiasi attività, conosce il kennel e gli stiamo insegnando il “lascia”, ha una docilità piuttosto alta e tanta voglia di fare qualsiasi cosa insieme al suo umano di riferimento".

"Rolly è un cane, dolce e affettuoso- concludono al canile- può essere un compagno di vita davvero speciale E’ castrato. Verrà affidato solo a chi accetterà di essere seguito da un educatore. Da valutare la compatibilità con una femmina caratterialmente equilibrata, solida e paziente. Non verrà dato in adozione con altri cani maschi".