Savona, riasfaltatura di via De Vegerio e via Chiodo, scatta il divieto di sosta

Scattano a fine mese i lavori di riasfaltatura di due vie cittadine per il ripristino del manto stradale a seguito di manomissioni del suolo pubblico fatte dalla società Fastweb per la posa della fibra.

I giorni dal 27 agosto al 2 settembre toccherà a via Chiodo, nella parte dal civico 1 al 9 nei pressi dell'NH Hotel ed i giorni 29 e 30 agosto a via De Vegerio, nel tratto dal civico 27 al civico 32 inclusa la corsia dedicata ai bus.

Sarà vietato il divieto di sosta in entrambi i lati delle strade, con rimozione forzata dalle 7 alle 17 e dovranno esserci dei movieri per regolare il traffico. I lavori succitate dovranno essere fatti in modo che la scarifica e l' immediata stesura del manto in asfalto.