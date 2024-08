Disordini sulle spiagge di Albissola, Sindaco Nasuti: "Dovremo lavorare a come regolamentare le libere"

"Credo che dovremo lavorare e lo stiamo facendo già, a come contingentare e regolamentare le nostre spiagge libere. Bisogna capire in quali termini, forse riusciremo a migliorare il servizio".

Il sindaco di Albissola Gianluca Nasuti interviene dopo gli ultimi due episodi nel giro di quattro giorni che hanno visto protagonisti i carabinieri per fermare dei soggetti che creavano disordini sulle spiagge albissolesi.

Lo stesso primo cittadino lo scorso giovedì 22 agosto aveva chiamato le forze dell'ordine in quanto un gruppo di persone stavano infastidendo gli avventori della spiaggia libera del Leoncillo e il personale del comune presente per montare lo schermo del cinema per il consueto evento serale sul litorale.

Domenica nel tardo pomeriggio l'ennesimo episodio che ha portato i carabinieri ad arrestare due persone sul Lungomare degli Artisti nei pressi dei Soleluna Village e dei Bagni Nettuno.

"Faccio i complimenti alle forze dell'ordine e alla polizia locale che sono intervenuti in maniera molto efficace e sono sempre tempestive. Questo è il problema che è presente in riviera negli ultimi anni sopratutto nella giornata di domenica, è presente un afflusso notevole di persone che non vogliono fare solo un bagno ma che sono lì per delinquere. E' una criticità sia per il flusso che per la qualità delle persone - continua Nasuti - Bisogna che ci lavoriamo cercando di getire queste situazioni ma non è semplice, è un tema turistico che riguarda non solo Albissola ma tutta la riviera".