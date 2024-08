Savona, erbacce sui marciapiedi, Scaramuzza: "Mamme con passeggino e disabili su sedia a rotelle non riescono a passare"

"La situazione è sotto gli occhi di tutti. Non c'è altro da dire". E' arrivata da una mamma che ha fatto fatica a passare su via Famagosta con il passeggino a causa delle erbacce che invadono il marciapiedi.

"Una situazione che è comune nelle periferie – dice Scaramuzza – ma che non ci si aspettava in centro, in Via Famagosta angolo via Montegrappa, proprio dietro al teatro Chiabrera, la culla di Savona capitale della cultura".