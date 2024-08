Tra cultura, giornalismo, fantasy e musica: dal 3 all’8 settembre c'è "Albenga Cultura e Fantasy Festival"

Eventi dedicati al mondo della cultura, del giornalismo, della letteratura, della musica del fantasy e molto altro.

Questi gli ingredienti della nuova edizione del “Albenga Cultura e Fantasy Festival”, nato dalla fusione di “Albenga d’Autore” e “Albenga Dreams”, che si terrà dal 3 all’8 settembre nella straordinaria cornice del Centro Storico ingauno e di Piazza del Popolo (in caso di maltempo alcuni appuntamenti si sposteranno al Teatro Ambra e all’Auditorium San Carlo) con appuntamenti che saranno tutti gratuiti.

La rassegna è stata presentata stamani in Municipio ad Albenga e a raccontare nel particolare gli appuntamenti del 5 e del 6 settembre è stato, tra battute e diverse considerazioni capaci di incuriosire senza dubbio, è stato il direttore artistico delle giornate, l'attore spezzino Dario Vergassola. A illustrare poi il programma completo sono invece stati gli assessori Camilla Vio e Marta Gaia.

“In un momento storico nel quale, soprattutto sui social, tutti sono focalizzati sul parlare, noi proponiamo serate di ascolto - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Teniamo molto a questo evento che ogni anno porta grandi nomi ad Albenga e intendiamo proseguire la collaborazione preziosa con Dario Vergassola e sua figlia Caterina”.

Il 7 e l’8 settembre si darà invece spazio al festival organizzato dall'Associazione Culturale Governo Ombra in collaborazione col Comune, dal titolo “Albenga Dreams”, presentate da Luigi Scola.

Saranno presenti i gruppi cosplay più affezionati e più amati tra cui i "World Avengers" per l'universo Marvel, il gruppo piratesco "I Malandrini" e la "501 st Legion Italica Gerrison Star Wars".

Nel chiostro Ester Siccardi sarà presente l'area games con il gruppo "La compagnia del Vascello" che ci porterà nel magico mondo dei GDR e non solo, l'immancabile Albenga Bricks che con i classici mattoncini Lego e per finire l'area giochi da tavolo organizzata dall'associazione Governo Ombra.

All'interno del centro storico, più precisamente in piazza Trincheri troverete il gruppo storico "I Merli d'acciaio" con dimostrazioni di vita e combattimento medievale, presente anche al gruppo LARP (Live Action Role Play) "Echi di Lyguris" che trasportano dalla fantasia alla realtà il gioco di ruolo con attività di scherma e tiro con l'arco e non solo.

Ricco anche il programma musicale e d'intrattenimento dei due giorni con la presenza di Piano B duo, I cavalieri di Zara e i The Clan e come ospite d'onore Serina Guiomar celebre cantante dei cavalieri del Re che ha dato la voce la voce solista di brani iconici come Gigi la Trottola, Ransie la Strega, Superauto Mach5, Coccinella, Complotto a Corte (LP tematico dì Lady Oscar), Manichini Metropolitani, La Fanciulla di Lefort.

Saranno anche presenti stand ed espositori a tema che arricchiranno le vie della città e del centro storico per tutti gli appassionati del settore.

IL PROGRAMMA





Martedì 3 Settembre - Piazza dei Leoni





18.45 - Stefano Pezzini intervista l’autore del libro “Trappole alimentari” Stefano Vendrame Casa Editrice Longanesi.

Stefano Vendrame, biologo nutrizionista con un dottorato di ricerca in Food and Nutrition Sciences all'Università del Maine, è nato a Milano nel 1983. Vincitore di una prestigiosa borsa Fulbright che finanza la ricerca di studiosi meritevoli negli Stati Uniti, ha ottenuto incarichi di ricerca, insegnamento e consulenza presso autorevoli istituzioni accademiche in America e in Italia, tra cui l'Università del Maine, il Linus Pauling I nstitute, l'Università degli Studi di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sul suo canale YouTube "Domande al Nutrizionista", che oggi conta quasi 190 mila iscritti e 20 milioni di visualizzazioni, svolge da oltre dieci anni una apprezzata attività di divulgazione su tematiche legate all'alimentazione e al benessere.





21.00 Prof. Alberto Beniscelli intervista l’autore del libro “Città senza demoni” Roberto Francavilla Feltrinelli Editore.

Alberto Beniscelli ha insegnato per molti anni Letteratura italiana all’Università di Genova, guidando come professore ordinario il Dipartimento di Italianistica, Antichistica, Arti e Spettacolo. I suoi interessi scientifici hanno riguardato la storia culturale e letteraria di Cinque e Seicento; la drammaturgia, la narrativa, la memorialistica del secolo XVIII, con particolare attenzione alle modalità visivo-rappresentative della scrittura e allo sviluppo delle poetiche e delle estetiche; poeti, narratori e temi dell'Ottocento e del Novecento. Autore di numerosi studi, ha pubblicato di recente il volume «I più sensibili effetti». Percorsi attraverso il Settecento letterario, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. È da sempre legato ad Albenga, presso il cui liceo classico ha studiato, in tempi lontani ma mai dimenticati.









Mercoledì 4 Settembre - Piazza dei Leoni





18.45 - Stefano Pezzini intervista Paolo Lingua e Roberto Pirino autori del libro “ I tesori di Albenga ”

21.00 - Editore Delfino Moro serata "Albenga: dal mare alle frazioni”

Davide Siri – “Scoglio il capodoglio”

Mario Moscardini – “Napoleone ad Albenga” e il “Carnevale di Albenga”

Sandra Berriolo – “Il Cimitero monumentale di Albenga – lo Staglieno ingauno”

Giorgio Lanteri – “Campochiesa terra di templari

Nicolò Staricco – “Cronache di Vadino” “Cronache di Leca d’Albenga”

Giosetta Bertonasco – “Torri di Albenga”

Luca Lanzalaco – i libri futuri





Giovedì 5 Settembre Piazza San Michele





18.45 - Stefano Mentil intervista Fabrizio Biasin

FABRIZIO BIASIN Ha unito le sue passioni nel suo lavoro: la prima per l’Inter, la seconda per il racconto giornalistico sportivo. La sua voce è un punto di riferimento per il calcio italiano e lo sport in generale. Presenta il sui ultimi libri: "Odio il calcio" e "Inter - seconda stella". Intervista di Stefano Mentil.





21.00 - Dario Vergassola intervista Federico Buffa Dario Vergassola intervista FEDERICO BUFFA Giornalista e telecronista, ha condotto trasmissioni sportive con il suo inconfondibile stile avvolgente ed evocativo.





Venerdì 6 Settembre - Piazza San Michele





18.45 - Renata Barberis intervista l’autrice del libro “Dalla parte del ragno” Cristina Rava

CRISTINA RAVA: Scrittrice di riferimento del panorama noir, vive ad Albenga, dove sono ambientati i suoi racconti. Autrice in principio di racconti e di una memoria storica, ha successivamente intrapreso la via dei racconti noir. Presenta il suo ultimo romanzo "Dalla parte del ragno" edito da Rizzoli. Intervista di Renata Barberis.





21.00 - Dario Vergassola intervista Giuseppe Cruciani

Dario Vergassola intervista GIUSEPPE CRUCIANI

Il giornalista, conduttore radiofonico più seguito d’Italia presenterà il suo nuovo libro "Via Crux: Contro il politicamente corretto" - edito da Cairo





Sabato 7 Settembre

16.00 esibizione gruppi cosplay in Piazza del Popolo

17.00 intervista Simone Carabba in Piazza del Popolo

18.00 concerto Piano B in Piazza del Popolo

18.00 interviste a gruppi di fumettisti in Piazza San Michele

20.30 intervista Guiomar Serina in Piazza del Popolo

21.00 concerto di Elena Marzullo in Piazza San Michele

21.30 cavalieri di zara con Guiomar ospite speciale in Piazza del Popolo

19.00 - Inaugurazione mostra personale di Lucian Grada “Sintomo dell’anima”





Domenica 8 settembre

12.00 spazio autogestito con interviste ai gruppi cos play in Piazza del Popolo

16.00 intervista all ’ autore e proiezione lungometraggio “ Il silenzio prima del giorno ” in Piazza del Popolo

17.00 esibizione gruppi in Piazza del Popolo

18.00 concerto F.I.N.F. (For Infinite Nerd Fantasies) in Piazza del Popolo

18.00 intervista ai gruppi e alla fumettista Rosanna Beretta in Piazza San Michele

21.00 The Clan in concerto in Piazza del Popolo









TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI





I gruppi presenti per Albenga Dreams - il festival organizzato dall'Associazione Culturale Governo Ombra in collaborazione con il Comune di Albenga - saranno

"World Avengers" per l'universo Marvel,

il gruppo piratesco "I Malandrini"

"501 st Legion Italica Gerrison Star Wars".

"I Merli d'acciaio"

LARP (Live Action Role Play) "Echi di Lyguris"





"La compagnia del Vascello" che ci porterà nel magico mondo dei GDR e non solo, l'immancabile Albenga Bricks che con i classici mattoncini Lego e per finire l'area giochi da tavolo organizzata dall'associazione Governo Ombra.