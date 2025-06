Un weekend di sport, gusto e cultura: ad Albenga è tutto pronto per la “Fiera dell’Outdoor”

Sarà un fine settimana ricco di iniziative e attività per grandi e piccoli, sparse tra Piazza del Popolo e Centro Storico, quello che si appresta a vivere Albenga, dal 6 all'8 giugno palcoscenico diffuso della “Fiera dell’Outdoor”.

I partecipanti potranno sperimentare diversi sport e scoprire le numerose attività che è possibile praticare tutto l’anno sul territorio: arrampicata su parete rocciosa, slackline, mountain bike, trekking, golf, nuoto in acque libere, diving e molto altro.

Inoltre, nell’ambito della manifestazione, sabato 7 giugno si terrà il terzo attesissimo appuntamento di “Albenga in Tavola”, dedicato al pomodoro cuore di bue. L’evento si svolgerà in Piazza San Michele a partire dalle 10:00. Durante la giornata, da non perdere lo show cooking curato dagli studenti dell’ Istituto Alberghiero, e lo stand dei ragazzi dell’Istituto Agrario.

Nel pomeriggio, spazio quindi alla cultura e alle eccellenze gastronomiche con una serie di presentazioni di libri: si comincerà alle ore 15:00 con la presentazione de “Il Libro del Basilico” di Sandra Berriolo; alle 16:00, invece, Stefano Pezzini condurrà l’incontro “Sull’onda del gusto ligure: storie di cucina”; alle 17:00 Leslye Pario parlerà di alimentazione consapevole con “Imparare a vivere il cibo senza stress”; a concludere la serie di appuntamenti della giornata sarà, alle 18:00, Gianni Amerio con la presentazione della guida escursionistica “Pennavalley Trek”.

Un weekend imperdibile che unisce sport, gastronomia e cultura, celebrando le bellezze e le tradizioni del territorio albenganese.