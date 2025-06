Ortovero, una serata di sapori liguri con “ViteInRiviera” all’Enoteca Regionale

La Rete di Imprese ViteInRiviera torna a celebrare la tradizione gastronomica ligure con una serata speciale all’Enoteca Regionale di Ortovero.

L’appuntamento è per venerdì 13 giugno 2025 alle ore 20, in Viale alla Chiesa 18, con un menù d’autore firmato dagli chef Gregorio Meligrana e Benedetto Sottile.

L’evento, intitolato “Liguria, che passione”, proporrà un percorso culinario che unisce piatti tipici e vini del territorio. In tavola arriveranno il Cappon Magro e la Cima Fritta con Bagnetto Verde, seguiti da gnocchi di patate di Calizzano con salsa di porri e moscardini, tommaselle in guazzetto con fagioli di Badalucco e, per concludere, la classica Sacripantina.

Incluso nel prezzo della serata (50 euro), anche l’abbinamento con i vini DOC e IGP delle aziende aderenti a ViteInRiviera, per un’esperienza completa tra gusto e territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 366.8726643.