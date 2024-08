L'Oroscopo di Corinne dal 30 agosto al 5 settembre

ARIETE: Vorreste essere più liberi di agire invece, costretti da obbligatorie limitazioni, vi toccherà far buon viso a cattivo gioco o mordere la lingua per non offendere gli interlocutori ed adattarvi temporaneamente ad una situazione stagnante così come non riuscirete ad ultimare tutto ciò che vi eravate preposti di attuare. Non da escludere rivalità operative, soldini da recuperare, incontri casuali, un acciacco conclamato e un comunicato strampalato. Sorpresina domenicale.

TORO: Riusciranno i raggi dell’infuocato sole a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un supporto astrale e uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, dei conteggi da riesaminare, un tipo da strapazzare, una questione da sistemare, un momento di stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, telefonata o visita gradita. Dolori alle articolazioni.

GEMELLI: Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare piani ed intenti rimanendo amareggiati da un personaggio indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per organizzarvi a puntino, variare qualcosa nell’abitazione, ottimizzare ciò che sta a cuore… Su svariati fronti diverse cose miglioreranno e qualcosa di carino vi rallegrerà. Torpore mattutino o corrucci per parenti. Domenica festaiola.

CANCRO: Ed ecco settembre: mese di funghi, uva, scuole riaprenti e speranze latenti… Ad essere sinceri il mese potrebbe iniziare con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare, un disturbo da curare, delle ugge per un testardo familiare, dei soldi da sborsare o un patema da semplificare. Dinanzi ad un bivio non agite d’impulso ma riflettete a lungo partendo dal presupposto che poi indietro non si può più tornare mentre un figliolo preoccuperà o strabilierà. Inviti da accettare.

LEONE: Dubbi e sospetti non son concessi e soltanto il fiuto sarà di ottimo aiuto al fine di scoprire una marachella o districare una aggrovigliata matassa. I giorni scorreranno velocemente e tante risultano le cosine da fare e disfare da non accorgervi nemmeno del tempo che scorre… Se ve la siete spassata ora tornerete fiaccamente al rusco mentre in ambito sentimentale si presagiscono degli equivoci da chiarire e una paternale. Contatti con autorità e adesione a cene o spettacolini.

VERGINE: La magica Luna, che il 3 settembre si fa bella nuova nella vostra costellazione, aiuterà a guardare fiduciosamente all’avvenire, tirare respiri di sollievo, individuare le intenzioni di un individuo sibillino, riuscire in un proposito o smuovere una condizione di ristagno. Un occasionale incontro desterà perplessità perché proprio occasionale non lo sarà… Pure in casa qualcosina turberà e in amore vi aspettano buffe scoperte e tante novità. Preparativi per un significativo evento.

BILANCIA: Dopo le vacanze vi attende una settimana fermentata per le finanze, la famiglia, il ménage, l’attività, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, la soluzione di un problemino, una novella pazzerella e un combino stuzzichino. Lo stress esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta stringata ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia. Qualche nativo riceverà una proposta allettante altri aderiranno a fiere o tavolate.

SCORPIONE: E così anche l’estate sta per fare fagotto lasciandovi in balia di una stagione che auspicate migliore perché, in qualsiasi modo li abbiate trascorsi, i mesi antecedenti hanno lasciato un’impronta ardua da dimenticare. Nei prossimi giorni invece avrete un mucchio di faccenduole da sbrigare, una storiella da definire, degli amiconi da ricontattare, delle memorabili serate, una femmina da inquadrare e un uomo da ammansire. Fastidi allo stomaco o agli occhi.

SAGITTARIO: Questa, per qualche nativo, è stata un’estate complicata ma, con l’arrivo di settembre, inizierete a tirare boccate di ossigeno e, malgrado dobbiate ancora pazientare, avrete le idee più chiare su quello che non riuscivate a capire o vi faceva penare. In ambito sentimentale leggete tra le righe perché solo così comprenderete le intenzioni di chi esplicitamente non le vuole dire… Un responso vi tranquillizzerà. Week end all’insegna dell’imprevedibilità. Giretti nel week end.

CAPRICORNO: Malgrado le stelle siano discretamente benevole non toccherete il cielo con un dito causa una latente inquietudine preposta a mandarvi nel pallone… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia, un affetto, un amore mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore materiale, l’attività, la scuola, annessa la necessità di stare accanto ad una persona in difficoltà. Se attendete una risposta sappiate che presto arriverà. Lievi indisposizioni.

ACQUARIO: Se ritornati alla normalità cercate di pianificare ciò avete in mente di effettuare visto che non potete permettervi di dormire sugli allori o di sbagliare… In ambito privato o materiale l’incredibile busserà alla porta inducendovi a compiere una scelta o chiedere consigli ad un esperto così come, un congiunto od un amico, abbisognerà di sostegno o di una parola di conforto. Nel contempo riceverete una novella impensata e nel week end combinerete qualcosa di stuzzichino.

PESCI: Fate della speranza un capitale su cui investire il prossimo avvenire visto che partirete alla riscossa godendo di discreti favoritismi sia terreni che astrali! Un paio di faccende andranno in porto, definirete una questione pratica o rinverrete uno spizzico di sospirata tranquillità anche se ci sarà chi non mancherà di farvi arrabbiare… Un’amica invece vi darà delle ottime dritte al fine di non sbagliare. Nel week end qualcosa o qualcuno stupirà. Propensione a disturbi intestinali.

E che le stelle settembrine portino, ad ognuno di voi, tante belle sorpresine…