Quiliano e la Polisportiva piangono la scomparsa dell'ex assessore Pierluigi Lavazelli

Quiliano piange la scomparsa all'età di 65 anni di Pierluigi Lavazelli.

Assessore con deleghe al bilancio, tributi, ufficio casa e servizi sociali della giunta Ferrando dal 2009 al 2019, è stato per 25 anni vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano.

Figura di riferimento, era stimato e apprezzato nel comune quilianese e non solo.

Nel 2018 un infarto aveva rischiato di spezzare la sua vita ma grazie ad un intervento provvidenziale era stato salvato da sua figlia Ilaria che in quegli anni studiava da infermiera.

Le manovre effettuate per la prima volta dalla giovane figlia 21enne, insegnante di ginnastica ritmica, il 12 ottobre di 6 anni fa avevano permesso al padre in arresto cardiaco di poter sopravvivere.

La loro storia era arrivata anche al tavolo del programma "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due.

A ricordarlo il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli: "Cosa posso dire? Una notizia che non avrei mai voluto ricevere, la perdita di un amico prima che di un dirigente della società. Dopo quello che hai passato pensavo che tu fossi immortale e te lo dicevo sempre, ma nessuno di noi lo è purtroppo. Vorrei scrivere un miliardo di cose ma le lacrime bagnano la tastiera del telefono, posso solo dirti grazie, grazie per la persona che sei stato, grazie per quello che hai sempre fatto per centinaia di bimbe cresciute insieme a noi. Stavamo programmando insieme il 40esimo anno di attività della sezione, sezione ginnastica che difficilmente potrà colmare il vuoto che lasci. 25 anni ininterrottamente vice-presidente. Ciao Pier salutaci Cravero e insieme a lui continuate a tifare Polisportiva Quiliano Ginnastica, la società che insieme avete reso grande".

"La Polisportiva Quiliano Ritmica piange la prematura morte del suo storico ed amato vice presidente Pier Lavazelli. Tutta la società si stringe con affetto alla famiglia: la moglie e nostra dirigente Marina Molinari, le splendide figlie Ilaria e Laura. Pier ti vogliamo bene, ci mancherai tanto " il cordoglio della Polisportiva Quiliano Ritmica.