Samp, nessuna rivoluzione nella prima di Sottil: 3-5-2 con Coda e Tutino in attacco

Difficile attendersi rivoluzioni nella formazione della Sampdoria che quest'oggi alle 18.00 affronterà il Bari. Troppo poco il tempo a disposizione del neo mister Sottil per vedere una formazione con novità particolari rispetto a quanto visto nelle prime giornate, anche se l'impronta tipica del tecnico dovrebbe palesarsi nel modulo con il quale i blucerchiati scenderanno in campo.

L'ex allenatore dell'Udinese predilige il 3-5-2 e quindi logico attendersi che lo riproporrà nella sua prima uscita doriana. In porta, salvo colpi di scena repentini legati all'acquisto last minute di Silvestri, dovrebbe rivedersi ancora Vismara con davanti a lui Bereszynski, Romagnoli e Vulikic. In mezzo al campo spazio a uno tra Depaoli e Venuti a destra, Ioannou a sinistra con Benedetti o Kasami), Meulensteen, e Bellemo a comporre la cerniera centrale. In avanti l'atteso tandem Coda-Tutino.