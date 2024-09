Savona, lutto per la scomparsa di Stefano Dogliotti fondatore di Autoquadrifoglio

Il mondo imprenditoriale e dell'auto in lutto per la scomparsa di Stefano Dogliotti. Storico fondatore del marchio Autoquadrifoglio è mancato all'età di 83 anni.

Figura di riferimento per molti savonesi, era stimato e apprezzato e non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo.

L'attività imprenditoriale di Dogliotti era nata a Savona il primo di aprile del 1961 come officina meccanica per riparazione veicoli e carrozzeria nella sede di Via Nizza 186 r.

A settembre del 1978 era nato l’Autoquadrifoglio, che commercia autoveicoli, veicoli industriali, cicli e motocicli, nuovi ed usati, pezzi di ricambio nuovi ed usati per autoveicoli, veicoli industriali, motoveicoli,lavorando come concessionari o commissionari di aziende produttrici, proseguendo nella gestione di officine meccaniche e carrozzerie per riparazione o manutenzione di autoveicoli.

Autoquadrifoglio era diventata dunque una concessionaria Opel nel 1978 per la vendita di autoveicoli e veicoli industriali.

Nel 2000 si era trasferita da via Nizza nell’attuale sede di via Bonini a Legino ampliando la propria area espositiva e la gamma di servizi offerti ai clienti con una moderna autofficina meccanica asservita alla concessionaria.

Nel 2004 l’azienda aveva una nuova unità locale denominata “Outlet dell’auto” a Savona in via Stalingrado per la commercializzazione di veicoli usati garantiti di tutte le marche, dove è possibile acquistare vetture usate e a km 0.

Nel 2008 Autoquadrifoglio era diventata una nuova ed unica concessionaria per la provincia di Savona per i marchi Saab e Chevrolet con due nuove sedi, a Savona, in Corso Tardy e Benech, angolo via Calamaro e a Cairo Montenotte in Corso Marconi 145.