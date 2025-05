Alassio, nuova doppia spaccata notturna, colpiti due ristoranti in centro: I Matetti e Atipico

Ancora una doppia spaccata ad Alassio. Alcune notti fa, ignoti hanno preso di mira due noti locali del centro: l’osteria “I Matetti” in viale Hanbury e il ristorante “Atipico” in via Dante.

Stessa modalità già vista la scorsa settimana (leggi QUI): vetrine sfondate con oggetti contundenti e locali messi a soqquadro in cerca di denaro o oggetti di valore.

Il bottino sarebbe modesto — mance e un registratore di cassa — ma ingenti i danni a vetrine e arredi, proprio alla vigilia di un ponte primaverile molto atteso.

I raid sono avvenuti nel cuore della notte, in pochi minuti e senza testimoni. Gli agenti del commissariato di polizia di Alassio stanno indagando, seppur con difficoltà in quanto le telecamere nella zona scarseggiano.

L’ipotesi è che dietro ci sia la stessa banda responsabile delle precedenti effrazioni. Intanto cresce la preoccupazione tra i commercianti del centro.