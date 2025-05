Savona, cede l'asfalto e si apre una buca in Corso Tardy&Benech

Non è la prima vola che cede l'asfalto a Savona. Pochi giorni fa si è aperta una buca in via Tissoni; oggi ad aprirsi è stato il manto stradale di Corso Tardy&Benech, l'arteria che collega la città dall'autostrada al centro e a porto.

"Appena sono stato avvisato ho contattato l'assessore Parodi - spiega Maurizio Scaramuzza, consigliere comunale e commerciante del corso - che ha segnalato il atto agli agenti della municipale. Si è proprio alzato l'asfalto e la cosa è preoccupante. C'è da fare un lavoro urgente perché ultimamente a Savona si stanno aprendo voragini e buchecsulle strade O siamo diventati una zona di scavi archeologici o qui c'è la faglia di Sant'Andrea come in California. Battute a parte, credo che ci dia carenza di manutenzione che viene dimenticata, a parte la pedonalizzazione del centro. Ma questa è la via più trafficata di Savona e va manutenuta, come le altre strade della città".