Pontinvrea entra nella storia con il primo raduno dei mezzi militari

Una carovana di mezzi militari dal fascino unico, insieme ai fuoristrada, darà vita sabato 7 e domenica 8 settembre ad uno spettacolo d’altri tempi a Pontinvrea, paese dell’entroterra varazzino.

Nel weekend, infatti, si terrà il primo raduno dei mezzi militari storici promosso da IMVCC, Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova D'Albenga, 4WD Promotion e Comune di Pontinvrea. Saranno due giornate molto intense durante le quali i proprietari di mezzi storici conservati con grande cura e attenzione avranno la possibilità di presentare al pubblico i loro gioielli storici, tutti mezzi rigorosamente militari e di ogni nazionalità che hanno fatto la storia. La domenica saranno presenti anche auto e moto d’epoca.

Si comincia sabato 7 settembre con l’arrivo alle 9 dei partecipanti a Pontinvrea che sarà vestita a festa per l’occasione. Verrà allestito un ampio campo militare dove mezzi potranno prendere posto nelle casermette per la sistemazione della notte.

Gli equipaggi avranno la possibilità di soggiornare negli alberghi convenzionati in occasione del raduno. Alle 12 è previsto il pranzo, due ore dopo la partenza per un giro caratteristico in altura in compagnia (damigelle d’onore) dei fuoristrada d’epoca. Tutto si svolgerà seguendo un percorso ben indicato sulla cartina. Alle 18 il corteo rientrerà al campo delle casermette e alle 20 è prevista la cena, occasione per condividere esperienze e soprattutto la passione per questi mezzi storici.

La giornata di domenica 8 settembre inizierà alle 9,30 con la partenza per un giro panoramico per Pontinvrea. Alle 10,30 foto di rito alla mostra statica alle casermette per tutti gli equipaggi partecipanti. Alle 12 si terrà la benedizione dei veicoli e alle 12.15 il pranzo. Alle 15 i saluti dell’organizzazione per un arrivederci al prossimo anno.