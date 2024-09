Regionali, Giorgio Cangiano candidato consigliere. Il Pd Albenga: "L'uomo giusto per riavvicinare la gente alla politica"

Ieri sera, il Circolo del Partito Democratico si è riunito in assemblea: "Con piacere, abbiamo preso atto della conferma di Andrea Orlando come candidato presidente. L'assemblea cittadina ha manifestato con entusiasmo il proprio sostegno all’avvocato Giorgio Cangiano come candidato consigliere regionale in rappresentanza dell’intero comprensorio. L’occasione che si presenta è tanto storica quanto fondamentale per il futuro della nostra amata terra".

"La figura di Giorgio Cangiano è il volto di un progetto che si è sviluppato negli anni, alimentandosi nell’ascolto, nella collaborazione e nella coerenza. Si tratta di un processo di rinnovamento costruttivo, che ha portato la nostra forza politica ad aprirsi alla cittadinanza, facendo del confronto il proprio mantra. Le ripetute richieste di candidatura pervenute all’avvocato Cangiano da parte di comitati, associazioni e cittadini sono la riprova della stima e della fiducia che il territorio ripone in lui ogni giorno".

"Cangiano è l’uomo giusto per riavvicinare la gente alla politica. L’entusiasmo che si respirava anche ieri sera nella sua “casa politica” è l’ennesima conferma di come stia nascendo qualcosa di grande. A spingerlo c’è una vera e propria onda: sta a tutti noi, insieme, essere il vento che la alimenta! Il nostro territorio ha bisogno di un avvocato difensore. Negli anni, troppo spesso, è stato ingiustamente calpestato… facciamo in modo che non accada più. E allora, avanti tutta con Giorgio Cangiano!", concludono dal Pd.