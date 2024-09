Lucca, inaugurata via Sandro Pertini: archiviato il "caso" dell'ottobre 2023

"Solo felice di comunicarvi che abbiamo appena inaugurato via Sandro Pertini presso la Citta di Lucca. Ringrazio per questo importante risultato raggiunto Mario Pardini, Sindaco di Lucca per aver mantenuto l’impegno preso il nostro Comune a novembre 2023 oltre ovviamente a tutte le autorità civili e militari presenti e al Governatore di Regione Toscana Eugenio Giani per averci onorato della sua presenza - ha il primo cittadino di Stella - Un grazie va ovviamente ai membri dell’amministrazione comunale tutta che mi hanno accompagnato a questa bellissima manifestazione Maurizio Donati, Roberto Rossello, Roberto Cavicchini e al vice presidente di Asso Pertini Stella Marco Nicolini".