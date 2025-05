Finale, avanti con conta e sistemazione dei danni: proseguono pulizia di tombini e caditoie intasate e rimozione dei detriti

Mentre si attende anche il passaggio di quest'ultima ondata di maltempo condita da allerta gialla fino alla serata, a Finale Ligure è stata ancora giornata di conta e sistemazione dei danni causati dalle piogge e dall'innalzarsi dei corsi d'acqua lo scorso martedì.

Le ditte esterne incaricate hanno continuato incessantemente da ieri con la rimozione dei detriti accumulatisi in tombini, caditoie e scoli, ma anche soprattutto nella zona tra Finalborgo e Perti, dove si erano depositate numerose canne e altro materiale trasportato dal fiume.

Una prima sommaria pulizia diffusa era stata effettuata già nelle tarde ore di martedì, fino alla notte, coi mezzi di soccorso e di Protezione Civile ma anche con un nutrito gruppo di giovani volontari. Tutti insieme hanno permesso già da ieri di ristabilire l'intera circolazione sulle strade del territorio comunale, mentre da rimuovere resta ancora diverso fango soprattutto negli angoli meno accessibili.

Stamani intanto il sindaco Angelo Berlangieri ha incontrato anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza. Sul tavolo le risorse per il ripristino di diverse situazioni, coi danni precisi che, spiega Vaccarezza "verranno calcolati al termine dell'allerta di oggi".

"La situazione è però piuttosto paradossale: pur avendo riportato danni ingenti, le ridotte misure dell'area colpita non ne permettono l'inserimento nei criteri legati all'emergenza nazionale e nemmeno regionale" ha aggiunto l'esponente forzista. "Obiettivamente - continua - va osservato che davanti a danni di questa entità, andrebbe tenuto conto dell'intensità del fenomeno atmosferico e non dell'ampiezza del territorio colpito".

"Siamo nelle more del percorso di riconoscimento dell'autonomia differenziata - continua il consigliere regionale - all'interno di quest'ultima deve essere previsto nelle risorse stanziate dalla Protezione Civile un fondino regionale da utilizzare in totale autonomia per interventi immediati a seguito di danni da maltempo".

"Stamani ho visitato Finale, ma i comuni colpiti sono, in questa occasione, anche Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Vezzi Portio e Rialto, che necessitano anche loro di risorse immediate, adeguate non alla superficie colpita, ma alla dimensione dei danni subiti" sottolinea ancora Vaccarezza.

"Voglio spendere due parole per fare i complimenti al sindaco e all'Amministrazione di Finale - dice ancora il consigliere regionale nella nota diramata a margine della riunione - In questo mese cosi difficile per la comunità stanno dimostrando prontezza e lucidità nell'affrontare ogni emergenza".