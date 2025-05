La savonese Agata Gualco eletta nel Consiglio Generale di Confindustria

Un’importante affermazione per la Liguria arriva da Roma, dove Agata Gualco, vicepresidente del Gruppo Giovani dell’Industria di Savona, è stata eletta nel Consiglio Generale di Confindustria, uno degli organi centrali del sistema confindustriale italiano. Un incarico prestigioso che proietta la giovane imprenditrice ligure al centro delle dinamiche decisionali dell’industria nazionale.

Il Consiglio Generale rappresenta un punto di snodo fondamentale tra la base associativa e i vertici di Confindustria, con un ruolo strategico nell’indirizzare la politica industriale del Paese. Composto da membri eletti e nominati, rappresenta le diverse anime del sistema: territori, settori produttivi, Piccola Industria e Giovani Imprenditori. Proprio questi ultimi hanno sostenuto la candidatura di Gualco, riconoscendole capacità, visione e radicamento territoriale.

“Sono onorata di rappresentare le istanze del Ponente e della Liguria in un contesto nazionale – ha dichiarato Gualco subito dopo l’elezione –. La nostra regione, pur essendo piccola, ha un peso strategico grazie alla presenza di importanti realtà industriali e a un forte impegno in infrastrutture, logistica e trasporti. Elementi essenziali per rendere competitivo il nostro territorio, che può diventare un vero crocevia del Nord Ovest”.

L’elezione di Gualco segna l’ingresso di una voce giovane e competente in un organismo chiamato a orientare le scelte di sviluppo dell’intero comparto industriale italiano. In un momento in cui la Liguria è sempre più protagonista nei progetti di rilancio del Paese – a partire dai grandi investimenti nelle connessioni marittime e terrestri – la presenza della vicepresidente savonese nel Consiglio Generale contribuisce a portare attenzione e risorse su un territorio che guarda al futuro con ambizione.