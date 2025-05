Savona, l'asilo Don Curioni di Zinola a rischio chiusura, preoccupazione tra famiglie e insegnanti

Un foglio affisso alla porta principale che arriva come un filmine a ciel sereno per le 44 famiglie dei bimbi che frequentano l'asilo Don Curioni di Zinola, ma anche per le quattro maestre e la cuoca.

"Abbiamo letto con profondo sgomento il manifesto affisso il 12 maggio dalla Parrocchia alla porta della

Scuola dell’Infanzia “Don Curioni”- scrivono maestre e famiglie - una realtà esistente dagli anni ‘70. È così che abbiamo saputo, insieme a

tutta la comunità, che il futuro dell’asilo è incerto, e che , dopo il prossimo anno scolastico,potrebbe chiudere. Siamo molto dispiaciuti non solo dalla notizia in sé, ma soprattutto dalla modalità con cui è stata comunicata: un foglio attaccato all’ingresso, senza alcun confronto preventivo né con le insegnanti né con le famiglie.

Nessuna comunicazione diretta, nessuna riunione, nessun preavviso. Un gesto che ha lasciato tutti educatrici, genitori, nonni e soprattutto i bambini nell’incredulità e nel dolore".

Il tutto alla viglia della fine dell'anno scolasti ma con quello del 2025-26 che ha visto nu9ove iscrizioni, quindi famiglie che contano sull'asilo.

"A rendere tutto ancora più grave proseguono - è il fatto che a gennaio 2025 le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026

sono state aperte regolarmente. Le famiglie hanno iscritto i propri figli con la piena fiducia che il servizio sarebbe proseguito. Alcune famiglie hanno organizzato la loro vita – lavoro, logistica, scelte educative –proprio sulla base della continuità dell’asilo. Per questo, l’improvviso rischio di chiusura è vissuto come un tradimento

di un patto di fiducia".

La pubblicazione di questo manifesto ha generato il panico tra le famiglie, che, temendo una possibile mancanza di continuità, hanno iniziato a informarsi per iscrivere i propri figli in altri asili.