Pietra Ligure, l'8 settembre un incontro sulle ecomafie nel ponente savonese, ospite il magistrato Traversa

Domenica 8 settembre alle 18 la comunità R/S LöVa del gruppo scout Valmaremola 2 organizza presso la sala polivalente di Pietra Ligure un incontro sulle ecomafie nel ponente savonese. Ospite il magistrato Luca Traversa del Tribunale di Savona.

L'incontro organizzato dai giovani di Agesci in collaborazione con Libera e con Legambiente si pone l'obiettivo di risvegliare l'attenzione della comunità non solo sulla storia del territorio, ma anche su cosa sia adesso la mafia nel savonese.



"Il territorio della Valmaremola è stato protagonista in passato di un episodio gravissimo di traffico di rifiuti tossici. Decine di migliaia di fusti tossici interrati o sversati in tre siti della valle. Ma nessuno sembra ricordarsene", spiegano gli organizzatori.

"Per questo è stata chiesta la testimonianza del Sostituto procuratore del Tribunale di Savona Luca Traversa. Da poco tempo nel nostro territorio, ha però già scritto la parola mafia in procedimenti che coinvolgono territori dove tale parola non era mai stata scritta. Solo una parola, ma un segno importante per risveglio dell'attenzione della nostra comunità. Come l'iniziativa del convegno presa dai giovani scout - concludono - Perchè ognuno deve contribuire nel suo campo a "lasciare il mondo un po migliore".