"Misericordia": iconografie mariane contemporanee a Santuario

Con il patrocinio del Comune di Savona dal 6 settembre al 6 ottobre al Palazzo delle Azzarie, nella frazione Santuario, sarà visitabile la mostra d’arte contemporanea "Misericordia", promossa dall'Associazione Culturale "Renzo Aiolfi" e da Opere Sociali di N. S. di Misericordia.

Ben quarantasei artisti presenteranno le loro iconografie mariane e saranno in esposizione anche preziose e antiche Madonne della Misericordia, come quella in tarsia lignea di Ignazio Scotto.

La mostra è visitabile da venerdì a domenica dalle ore 16 alle 18 con ingresso libero. L'inaugurazione è in programma venerdì 6 settembre alle ore 17. Nell'occasione il Museo del Santuario resterà aperto eccezionalmente con i consueti orari. Sabato 7 settembre alle ore 15:30 si terrà una visita proprio al museo a cura di Silvia Bottaro, storica dell'arte e presidente dell'associazione.

Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero di telefono 3356762773 o scrivere un'e-mail all'indirizzo ass.aiolfi@libero.it.