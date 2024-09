Maltempo, frane e allagamenti nell'albenganese, numerose persone evacuate. Treni in tilt (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 8.25: ripristinata la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Savona, interrotta nella notte a causa del maltempo tra Sale delle Langhe e San Giuseppe di Cairo, a seguito dei danni riportati a Cengio.

AGGIORNAMENTO ORE 8. La nota del comune di Albenga: "Sono in corso interventi da parte della Protezione civile che, dopo aver affrontato le emergenze della notte, sta operando su tutto il territorio. In particolare, per lo svuotamento di scantinati e garage interrati con l'utilizzo di pompe idrovore. Nella notte sono esondati diversi rii: l'Antognano, il Carenda, il Carendetta e il Fasceo. Ricordiamo che è ancora in corso l'esecuzione del secondo lotto di adeguamento e messa in sicurezza idraulica. L'opera da 6 milioni di euro – I lotto già eseguito e II lotto in corso di completamento. Purtroppo, a causa delle forti piogge e del vento, hanno subito danni anche le produzioni agricole del territorio. Nella notte è stato necessario evacuare una famiglia di Campochiesa. Fortunatamente non si sono verificati danni alle persone. Eventi come quello accaduto stanotte – che purtroppo si verificano sempre più frequentemente in diverse zone d'Italia (e non solo) – sono imprevedibili e difficilmente arginabili, basti guardare ai dati. Su Albenga sono caduti 103 mm di pioggia in 3 ore. Invitiamo tutti alla massima prudenza".

AGGIORNAMENTO ORE 7.30: permane la sospensione della linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, tra Alassio e Finale Ligure. I tecnici sono al lavoro. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Treni Intercity soggetti a provvedimenti: IC 655 Ventimiglia (4:45) - Milano Centrale (9:00): oggi termina la corsa ad Alassio. I passeggeri possono utilizzare il treno R 12337 Ventimiglia (5:50) - Sestri Levante (9:28) fino ad Albenga e proseguire con il servizio sostitutivo in autobus appositamente predisposto fino a Genova Piazza Principe, dove troveranno ulteriori collegamenti con i primi treni utili, a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33): oggi ha origine da Genova Piazza Principe alle ore 8:53. I passeggeri possono utilizzare il treno R 12255 Ventimiglia (7:00) - Savona (8:52) fino a Savona, dove troveranno proseguimento con il treno R 12349 Savona (9:10) - Sestri Levante (11:30) fino a Genova Piazza Principe, dove troveranno ulteriori collegamenti con i primi treni utili, a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Una notte difficile ha colpito il savonese, con intensi temporali che hanno provocato danni e disagi, soprattutto nella zona di ponente. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso.

Ad Albenga, le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse aree della città. Molti garage, cantine e piani bassi delle abitazioni sono stati invasi dall’acqua, richiedendo l'intervento delle squadre di soccorso per mettere in sicurezza le zone più colpite. La Protezione civile è in campo per monitorare costantemente la situazione. Il rio Carenda ha superato gli argini nelle frazione Campochiesa, dove undici persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni anche con l'intervento dei vigili del fuoco e sono ora ricoverate presso la sede della Protezione civile.

Esondati anche il rio Fasceo e il rio Antognano a monte della Sp 39 che è interrotta all'altezza della frazione Campochiesa, dove in parecchie abitazioni manca la corrente elettrica. Gravi danni alle coltivazioni. In zona stanno convergendo squadre dei vigili del fuoco da Genova e dalla Spezia.

"Alla centrale operativa stanno arrivando numerose richieste di aiuto. Stiamo cercando di valutare le priorità di intervento e sicuramente ci sarà da lavorare per tutta la giornata", commenta il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

Situazione particolarmente critica a Ceriale, dove il rio San Rocco all'altezza di via Roma è straripato intorno alle 4:15 del mattino, causando estesi allagamenti che hanno interessato la provinciale 3 e parte del centro abitato. Volontari e tecnici stanno operando senza sosta per contenere i danni e fornire assistenza alla popolazione.

Una frana ha reso parzialmente impraticabile la strada provinciale 3 tra Salea, frazione di Albenga e Cisano sul Neva. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la sicurezza, ma le autorità raccomandano massima prudenza.

Anche le linee ferroviarie sono state gravemente colpite dal maltempo. Sulla linea Torino-Savona, la circolazione è sospesa tra Sale delle Langhe e San Giuseppe di Cairo a causa dei danni riportati a Cengio. I treni regionali stanno subendo ritardi, mentre i tecnici sono sul posto per ripristinare la regolare circolazione.

Disagi anche sulla linea Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è stata interrotta tra Alassio e Finale Ligure. Ritardi e cancellazioni riguardano sia treni Intercity che Regionali, con il treno Intercity 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00) bloccato in attesa di interventi tecnici.

Chiuso un tratto di autostrada A10 in direzione Francia: a causa del maltempo una frana ha invaso la corsia di accelerazione al km 106,500 dopo il casello di Imperia Est, dove c'è l'uscita obbligatoria per i mezzI diretti verso il confine. Presente sul posto personale della concessionaria autostradale e i Vigili del Fuoco.

L'intensità massima oraria delle precipitazioni è stata di 95.8 millimetri ad Albenga Isolabella (157 millimetri in 3 ore), 93.4 mm a Castelvecchio di Rocca Barbena, 79.4 mm a Ellera Foglietto (95 millimetri in 3 ore).

La struttura della perturbazione si è sta spostando sul centro della regione con una nuova convergenza, che insisterà su Genova. Piogge cominciate anche sul levante. Venti in aumento, abbondanti fulminazioni.