Savona, tamponamento a catena tra auto, l'aprifila colpisce un pedone: codice rosso al San Paolo (FOTO)

E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona la vittima di un incidente, precisamente un tamponamento tra tre automobili, verificatosi intorno alle 17.45 nella Città della Torretta, nel quartiere della Rocca di Legino.

A rimanere ferita, riportando diversi traumi, sarebbe stata un'anziana signora travolta sulle strisce pedonali in via alla Rocca. Il tutto con una dinamica alquanto singolare: secondo quanto riferito, la prima delle tre auto coinvolte si sarebbe fermata per darle precedenza venendo tamponata da un secondo veicolo (sempre un'automobile) che, a sua volta, sarebbe stato colpito da un'auto che sopraggiungeva come terza della fila. L'impatto avrebbe così spinto la prima vettura la quale ha urtato la vittima travolgendola.

Sul posto la polizia locale che ha appurato la dinamica ed effettuato i rilievi del caso, oltre a deviare temporaneamente il traffico per garantire la sicurezza dei soccorsi.

A prestare le cure alla sfortunata signora sono stati invece i militi della Croce Rossa savonese.