Maltempo nell’albenganese, Podio: “Non è il momento delle polemiche, ma bisogna mettersi al lavoro per limitare i danni prevedibili”

“Gli eventi climatici degli ultimi anni ci stanno insegnando che lo straordinario sta diventando ordinario. Questo non è il momento delle polemiche, ma quello di rimboccarsi le maniche e lavorare per ridurre, se non eliminare del tutto, il rischio di danni come quelli che hanno colpito aziende e abitazioni del nostro territorio nelle ultime ore. Questi eventi eccezionali sono sempre più devastanti. La consapevolezza però non può più bastare, ma dobbiamo essere pronti a gestire queste sfide. Credo sia indispensabile una risposta unitaria e per questo invito il sindaco a convocare il prima possibile un tavolo di confronto tra minoranza, maggioranza e tutte le parti coinvolte nella gestione di queste situazioni. Solo attraverso la predisposizione di un piano organico e condiviso possiamo limitare i danni o scongiurarli del tutto. Questa mattina ho effettuato diversi sopralluoghi sul territorio per rendermi conto con i miei occhi dell’entità dei danni. A Campochiesa, un muro di 200 anni ha tenuto all’eccezionale ondata di maltempo, mentre quello del nuovo argine in costruzione ha creato dei problemi. È chiaro che dobbiamo adeguarci a questa nuova realtà climatica e dobbiamo farlo rapidamente. Garantire la sicurezza dei cittadini, delle abitazioni e delle aziende del nostro territorio deve essere una priorità assoluta. L’emergenza passerà, ma dobbiamo fare in modo che ciò che è accaduto non accada più. È tempo di trasformare la straordinarietà degli eventi in una capacità ordinaria di prevenzione e gestione. Voglio ringraziare chi, con grande professionalità e dedizione, è intervenuto e sta intervenendo sul territorio albenagnese in questa fase critica”.

Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza Nicola Podio.