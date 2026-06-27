Varazze, buche e abbassamenti stradali in via Nino Bixio e via XXV Aprile. Consigliere Cerruti: "Situazione di degrado e pericolosità" (FOTO)

Una pec mandata al Comune con una relazione fotografica della situazione in cui versano le vie Nino Bixio e XXIV aprile a Varazze.

Ad inviarla il consigliere comunale di "Varazze Domani" Gianantonio Cerruti preoccupato per la situazione "di degrado e pericolosità ai fini della circolazione stradale".

"Si confida in una pronta risoluzione delle criticità riscontrate" puntualizza Cerruti facendo presente che "è almeno dal 2007 che non si effettuano interventi di rifacimento del manto stradale".

L'esponente della minoranza ha segnalato, allegando delle foto, i diversi abbassamenti del fondo stradale, le buche, le fessurazioni, pali dell'illuminazione e archetti parapedonali in disuso e degrado.