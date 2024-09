Alluvione ad Albenga, all’ex Turinetto il deposito per lo smaltimento dei rifiuti

Deposito temporaneo per la rimozione tempestiva dei rifiuti presso l’ex Caserma Turinetto: al fine di agevolare le operazioni di smaltimento del materiale risultante dall'evento alluvionale intercorso nella notte tra il 4 e 5 settembre, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato l’ordinanza con la quale è stata individuata, a titolo gratuito, questa area.

L’ordinanza è stata emessa in seguito alla presa d’atto che su terreni , aree e strade, adiacenti i rii e canali esondati risultano presenti notevoli quantità di materiali vari, provenienti da tutte le aree interessate dai fenomeni alluvionali, rappresentando un reale e grave pericolo per la pubblica incolumità in quanto, nel caso di eventuali ulteriori precipitazioni meteorologi, seppur non di elevata intensità, stente le attuali condizioni di scarsa permeabilità del terreno, provocherebbe l'ulteriore intasamento di rii e canali con nuovi fenomeni di esondazioni e allagamenti di strade, abitazioni civili e aziende. Inoltre, all'interno di tali cumuli di rifiuti, sono stati rilevati materiali organici la cui permanenza sul suolo causerebbe fenomeni di putrescenza con conseguenti rischi per la salute pubblica.

Il sindaco Tomatis raccomanda, ove possibile, di differenziare i rifiuti al fine di agevolarne le successive operazioni di smaltimento.

L'accesso al deposito temporaneo sarà consentito da via al Piemonte - ex ingresso principale della Caserma Turinetto - già a partire dalla giornata di oggi, sabato 7 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e successivamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il sabato sempre dalle 8.30 alle 12.00.

Il servizio rimarrà attivo fino al 30 settembre salvo ulteriori proroghe.