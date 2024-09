Tenta la rapina a un minimarket di Albenga aggredendo il titolare con un bastone di ferro: arrestato un 28enne

Armato di un bastone di ferro ha minacciato il titolare di un minimarket di piazza Corridoni ad Albenga per farsi consegnare il contenuto della cassa. E così, per un 28enne di origine tunisine, ospite di un centro di accoglienza in provincia di Savona, è scattato l'arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata.

I carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Albenga, intervenuti insieme ai militari della Guardia di Finanza ingauna, hanno risposto alla richiesta di aiuto al 112 pervenuta, lo scorso pomeriggio, da parte di un commerciante 35enne di origine pakistana, il quale ha segnalato, all’interno del suo negozio, la presenza del cittadino magrebino che, armato di un bastone di ferro, gli chiedeva di aprire la cassa e dargli i soldi dell’incasso.

Vista la resistenza opposta dal negoziante, l’indagato ha risposto di “stare attento perché lui era tunisino”, minacciandolo di colpirlo col bastone se non gli consegnava l’incasso, spingendolo brutalmente a terra.

Nel mentre, in negozio è giunto il fratello del titolare che, avvedendosi della situazione, è intervenuto per cercare di fermare l’aggressore. Quest’ultimo, tuttavia, vedendosi sopraffatto dall’intervento del fratello della vittima, al fine di guadagnarsi la fuga, li ha aggrediti entrambi colpendoli ripetutamente con il bastone.

Le due vittime sono tuttavia riuscite a contattare il 112 e, in attesa dell’arrivo dei carabinieri, l’esercente si è accorto che proprio in quel momento stava passando davanti l’esercizio una pattuglia della Guardia di Finanza, alla quale ha chiesto aiuto. I finanzieri, pertanto, sono intervenuti coi militari dell’Arma, giunti quasi contemporaneamente sul posto, provvedendo a bloccare il 28enne. A seguito dell’episodio entrambi i fratelli aggrediti hanno riportato lievi lesioni personali.

Arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata, l’indagato è stato quindi trasferito nel carcere d’Imperia e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.





Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.