Elezioni provinciali, Molinaro (Cosseria) non ricandidato e sferza la Lega: "Una decisione calata dall'alto, forse frutto di compromessi partitici"

Non è piaciuto al sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, consigliere provinciale uscente la mancata candidatura per il rinnovo del consiglio alla tornata del prossimo 29 settembre.

La Lega ha infatti deciso di esprimere nella lista del centrodestra il consigliere comunale di Savona Maurizio Scaramuzza e due consiglieri di Loano, la presidente del consiglio comunale Monica Caccia e il capogruppo Demis Aghittino. Sullo stesso comune di Cosseria è stata invece candidata la vice di Molinaro in quota Forza Italia Tamara Orru. Per rappresentare la Val Bormida l'indipendente assessore di Cairo Marco Dogliotti.

"Ricevo numerosi messaggi di stupore per la mia mancata ricandidatura in Provincia e numerose sono le attestazioni di stima e di gratitudine nei miei confronti. Così ho deciso di rispondere pubblicamente, in primis ringraziando chi mi supporta - ha detto Roberto Molinari - Non ho rinunciato, é stata una decisione calata dall'alto, forse frutto di compromessi partitici. Non é un dramma, esistono realtà ben più drammatiche".