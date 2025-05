Ospedale di Cairo, FdI: "Finalmente date certe per l’inizio dei lavori"

Il circolo Fratelli d’Italia di Cairo Montenotte ringrazia l’assessore Massimo Nicolo’ e il dottor Corti per l’attenzione che pongono per l’ospedale di Cairo Montenotte anche alla luce degli incontri avvenuti in Regione.

"Finalmente abbiamo delle date certe (3 giugno inizio lavori) relative ai problemi discussi negli incontri avvenuti con il nostro assessore, questo vuole essere un primo passo verso un ritorno al valore che deve avere un ospedale come quello di Cairo", commentano dal circolo di FdI.

"Certo le necessità dell’ospedale e del paese sono tante in primis esondazioni, emarginazione sociale, inquinamento ecc. ma con Fratelli d’Italia abbiamo iniziato un cammino ad agosto dello scorso anno per migliorare quelle che sono i problemi della nostra città, non è facile per via delle scarse risorse economiche esistenti risolvere subito tutti i problemi ma con l’aiuto degli assessori Nicolo’ e Ripamonti sempre disponibili la Val Bormida potrà ritornare in auge nei prossimi anni".

"Infatti è solo grazie ad un futuro sviluppo industriale manifatturiero, sviluppo del settore servizi e sviluppo turistico che si potrà sviluppare e puntare ad una sanità completa in tutti i suoi aspetti", concludono dal FdI.