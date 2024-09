Salta la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sanremo e Imperia

A poche ore dal suo previsto arrivo a Sanremo ed Imperia è purtroppo saltata la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Problemi personali del Capo dello Stato, infatti, lo trattengono a Roma e, quindi, giovedì prossimo alle 11 Mattarella non sarà nella città dei fiori per la tavola rotonda all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e nemmeno, poco dopo ad Imperia per l’inaugurazione del teatro Cavour.

Davvero un peccato, visto che l’evento rappresentava non solo un onore per Sanremo ed Imperia, ma anche un riconoscimento del ruolo delle città e delle sue istituzioni sulla scena internazionale.