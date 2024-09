Sciopero Tpl Linea, presidio dall'azienda e incontro dal Prefetto: "Esposto criticità sui contratti e il tema degli autisti 'controllori'" (FOTO)

Proseguirà fino alle 17.00 anche in provincia di Savona lo sciopero nazionale del personale del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa e Ugl a sostegno della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro.

"C'è un discorso reddituale per i dipendenti di Tpl Linea che mette in difficoltà il servizio perchè con questi livelli di reddito è impossibile fare nuove assunzioni in quanto sono sempre meno i lavoratori che vogliono entrare a lavorare a 1200 euro netti al mese e decidono così di andare da altre parti - spiega Simone Turcotto, segretario Filt Cgil a nome anche della Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa - gli abbiamo fatto presente anche la grossa problematica del controllo degli autisti dei biglietti e gli abbiamo chiesto di intervenire".