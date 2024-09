Elezioni regionali, scende in campo anche Forza Nuova: il candidato sarà Angelo Riccobaldi

Dopo aver provato a coinvolgere Roberto Vannacci per candidarlo a presidente in Liguria, Forza Nuova ci riprova e scende in campo con una propria lista e un proprio nome per le regionali del 27 e 28 ottobre.



Sarà il segretario nazionale Roberto Fiore a presentare la candidatura di Angelo Riccobaldi mercoledì 11 settembre all’ex cinema Verdi di via XX Settembre a Genova alla presenza di diversi candidati del movimento che andranno a comporre la lista di Forza Nuova alle elezioni.



Il movimento, inoltre, annuncia che nell’occasione verranno presentati anche i cardini del loro programma che va dalla ‘moneta di popolo’ per i liguri allo screening per i vaccinati, passando per l’accoglienza degli italiani provenienti dal Venezuela in risposta al calo demografico.

“Questo evento segna il ritorno ufficiale di Forza Nuova in Liguria dopo anni di assenza - annunciano dal movimento - rappresenta il primo passo di un percorso rivoluzionario volto a riportare dignità e orgoglio a una terra troppe volte ferita”.