Campochiesa d'Albenga, al via un corso per usare il defibrillatore aperto agli abitanti della frazione

In seguito all’installazione di un nuovo defibrillatore a Campochiesa d’Albenga, avvenuto lo scorso 29 giugno, è in corso l’organizzazione di alcuni incontri gratuiti rivolti ai cittadini per apprendere l’utilizzo del dispositivo salvavita.

“Si articolerà in almeno due serate e partirà nelle prossime settimane – spiega un portavoce del Comitato di quartiere di Campochiesa -. Il corso sarà condotto da un infermiere”.

Albenga è un Comune cardio protetto e, nello specifico, la frazione di Campochiesa gode di tre postazioni: una per bambini presso la scuola primaria Nada Torri Ricci, una nel borgo antico e una, quella inaugurata recentemente, nei pressi del Bar Dolce e Caffè (Palazzo Olivieri).

Utilizzato in situazioni di emergenza medica, come l'arresto cardiaco improvviso, il defibrillatore può ripristinare il normale ritmo cardiaco tramite una scarica elettrica controllata al cuore. Questo dispositivo è fondamentale per aumentare le probabilità di sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco, soprattutto se usato tempestivamente entro pochi minuti dall'insorgenza dell'evento.

Il corso per apprendere l’utilizzo corretto del Dae si terrà presso le opere parrocchiali della frazione.

“Inutile ribadire che più siamo meglio è – dice il portavoce dal comitato -. Invitiamo tutti coloro che avessero piacere a segnalare la propria volontà di partecipare inviando un messaggio ai numeri 338 734 2999 oppure 335 439 060”, conclude.