Finale, riparazioni all'acquedotto: disagi nella notte tra il 12 e il 13 settembre

Possibili disservizi, con la sospensione della distribuzione idrica alle utenze, tra la serata di giovedì 12 e, presumibilmente, le prime ore di venerdì 13 settembre per un intervento di riparazione ad una tubatura dell'acquedotto a Finale Ligure.

A partire dalle ore 22:00 e fino a termine lavoro, il Consorzio di Depurazione delle Acque interverrà nella zona tra Pia e Calvisio a causa della rottura del collettore nella zona antistante al Bar Paradiso.

Queste le zone interessate: via Calvisio da via Bolognani fino al civico 164 e traverse; via Lungosciusa dal ponte della bocciofila, vico Ninetta, via Alessandria, via Lunaro, via Cuneo, vico Drago e vico Beppe.