Savona, i volontari del gruppo “Salviamo la Madonnetta” in azione per la pulizia della spiaggia

Non ci sono più le baracche, sacrificate in nome di una "riqualificazione" che deve ancora arrivare. Ma resta una delle spiagge più amate dai savonesi e un gruppo di volontari si è armato di guanti, palette e sacchi della spazzatura per pulirla, senza farsi spaventare dal tempo che minacciava pioggia.

Fanno parte del gruppo “Salviamo la Madonnetta” le persone che questa mattina sono scese sulla spiaggia della Madonnetta per ripulire l’arenile da rifiuti e resti di legname che, durante l’inverno e con le mareggiate, hanno invaso la spiaggia. L’obiettivo è renderla fruibile per tutti, in vista dell’arrivo della nuova stagione estiva.

Ognuno ha poi portato qualcosa da condividere e mangiare insieme, dopo la fatica della pulizia dell’arenile. Non un semplice intervento di pulizia, ma un gesto di senso civico e condivisione. "Perché vogliamo che la Madonnetta e la Margonara – dicono – siano sempre vive e vitali. Perché c’è bisogno di cura e salvaguardia dell’ambiente e delle relazioni umane".