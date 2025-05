Savona, la Culp sul corteo del 1° maggio: "Siamo soddisfatti per la soluzione trovata per partecipare anche con mezzi meccanici portuali"

Chiuso il 1° maggio, sul quale c'era la minaccia di non vedere sfilare i mezzi meccanici della Compagnia Portuale per la nuova normativa , il Consiglio di amministrazione della ‘Pippo Rebagliati’ esprime soddisfazione per la riuscita del corteo del primo maggio.

"Quest’anno grazie all’impegno del Questore, del Sindaco e delle Istituzioni presenti – spiega il direttivo della Compagnia - sin dai primi incontri si è trovata una soluzione che ha consentito almeno in parte di svolgere il tradizionale corteo anche con i mezzi meccanici portuali. Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine che hanno permesso lo spostamento dei mezzi meccanici in totale sicurezza".

Una tradizione che si ripete da decenni e che la Compagnia, uno dei soggetti storicid ell'econmia portale del Savonese, si augura possa proseguire anche in futuro. "Ci auguriamo inoltre – conclude il cda della Culp - che i confronti futuri permettano di mantenere viva questa tradizione cittadina risolvendo le problematiche tecniche che hanno impedito quest’anno il normale svolgimento della manifestazione con la completa uscita dei mezzi. La partecipazione dei nostri lavoratori e l’organizzazione delle Segreterie sindacali hanno permesso di conservare il significato del corteo del Primo maggio.