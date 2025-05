Savona, via Luigi Corsi e il palazzo dell'ex Squadra Rialzo diventata casa dei gatti randagi

È diventata praticamente la casa dei gatti randagi che lì trovano rifugio.

In via Luigi Corsi l'edificio di proprietà della società Binario Blu, area ex Squadra Rialzo (ex officina della vecchia Fs) , è in abbandono e in uno stato di particolare degrado da anni e in più di un'occasione non sono mancate le segnalazioni dei cittadini per la caduta di calcinacci.

I felini quindi sono ormai diventati i padroni di caso e non è raro vedere persone dargli da mangiare.

Da tempo sull'edificio abbandonato sono presenti delle sorte di ponteggi in legno per evitare cedimenti sulla strada e nel progetto di riqualificazione dell'area che va dal parcheggio di Piazza del Popolo (dove sorgerà nel futuro nella zona sterrata un Palaeventi) sarebbe prevista la demolizione. Il Sindaco di allora Ilaria Caprioglio nel 2021 aveva firmato un'ordinanza per richiedere che l'area venisse transennata con il divieto ai cittadini di non transitare sul marciapiede (divieto che molto spesso non viene rispettato).

Il palazzo si trova praticamente alle spalle del Tribunale di Savona dove era stato ipotizzato qualche anno fa la creazione del carcere. Un'idea poi scartata.