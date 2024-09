Noli, all'asta due alloggi di pregio con splendida vista sul Golfo dell'Isola

Vi sarà tempo fino al 4 ottobre per presentare le offerte e aggiudicarsi due alloggi di pregio che Arte Savona, l'Agenzia Regionale per il Territorio, ha messo all'asta nel comune di Noli.

Si tratta di appartamenti situati a Noli in via IV Novembre, nel ponente del territorio comunale dell'antica Repubblica Marinara. Una posizione che offre una splendida vista sul Golfo dell'Isola, vicino alle spiagge e al centro cittadino, immersi in un contesto unico di bellezza e pregio paesaggistico e culturale.

L’asta pubblica rientra nel Programma di Cessione 2024/2025 degli alloggi di proprietà dell'Agenzia che coinvolge immobili liberi da contratti di locazione e collocati in zone di particolare interesse. La vendita, regolata dalla normativa regionale, punta a valorizzare questi beni attraverso una procedura aperta a tutti gli interessati.

I due alloggi oggetto dell’asta, entrambi attualmente sfitti e pronti per essere acquisiti, si distinguono per caratteristiche precise. Lo stabile ha, nel complesso, quattro piani fuori terra e uno seminterrato dove sono presenti due cantine di pertinenza in dotazione ai due appartamenti.

Il primo, identificato come Lotto n. 1, è un appartamento con una superficie di 69,34 metri quadri e un prezzo di partenza fissato a 243mila euro. Per poter partecipare all'asta, è richiesto un deposito cauzionale di 24.300 euro, pari al 10% del prezzo base.

Il secondo, Lotto n. 2, ha invece una superficie di 55,49 metri quadri e un prezzo di partenza di 195.000 euro, per il quale è necessario un deposito cauzionale di 19.500 euro, sempre corrispondente al 10% del prezzo base.

L’aggiudicazione sarà decisa in favore dell’offerta più vantaggiosa, secondo il criterio previsto dalla normativa vigente. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 4 ottobre 2024, entro le ore 13:00, con l’asta che si terrà il 7 ottobre 2024, presso la sede di ARTE Savona.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per chi sogna una casa in una delle località più ricercate della Liguria, immersa nel fascino storico di Noli e con una vista spettacolare sul mare.

Al contempo, permetterà all'Agenzia savonese di investire la cifra introitata su altre residenze per famiglie in cerca di alloggi a costi contenuti: “Per garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno abbiamo ritenuto più utile la vendita piuttosto che la conservazione di questi due alloggi di pregio attualmente inutilizzati ed economicamente troppo dispendiosi per l’Azienda o per possibili assegnatari” ha spiegato l'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola annunciando la vendita.

“Ringraziamo gli uffici regionali per la celerità dimostrata nell’approvazione e confidiamo di avere, presto, a disposizione nuove importanti risorse da queste vendite per destinarle al recupero e alla manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” ha commentato l'architetto Alessandro Revello, amministratore unico di Arte Savona.