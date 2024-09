Elezioni regionali, Alessandro Bozzano candidato nella lista civica di Marco Bucci

Risolto il nodo del candidato presidente ora si calano le carte. Una è quella civismo, termine sul quale si insiste sempre di più in questa tornata delle regionali. Nella lista civica del candidato presidente di centrodestra Marco Bucci ci sarà il "Sindaco in Regione Liguria" Alessandro Bozzano che era entrato nel consiglio regionale con la lista di Giovani Toti, di cui aveva assunto la carica di capogruppo dopo l'uscita di Angelo Vaccarezza.

Voci di un passaggio in un partito di centrodestra erano circolate nei giorni scorsi, ma prontamente smentite dal diretto interessato. Qualcuno lo dava in partenza per la Lega. "Se ne dicono tante in queste occasioni" replica Bozzano che spiega la sua candidatura nella lista di Marco Bucci.