Variazioni al bilancio, il Pd tuona: "Diritti e bisogni di cittadini, lavoratori e imprese messi in secondo piano"

“La destra, bocciando tutti i nostri emendamenti e ordini del giorno, che avevano l’unico obiettivo di correggere e migliorare una manovra vuota, ha detto no a una sanità in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini liguri, tutelare il diritto alla casa, sostenere imprese e famiglie”.

Tuona così il gruppo consiliare del Partito Democratico commentando la bocciatura, da parte della maggioranza, delle correzioni proposte alla variazione di bilancio discussa oggi in Consiglio Regionale.

Spiegano i dem, nella loro nota: “La destra ha detto no a un milione di euro per rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali; a 500 mila euro per rafforzare i servizi dedicati alle persone con disabilità; a 500 mila euro per la promozione dello spettacolo dal vivo; a 500 mila euro per la legge sullo sport; a 50 mila euro per il commercio equo e solidale; ha bocciato anche i nostri ordini del giorno per istituire il fondo affitti, visto che lo stato non lo finanzia più e per contrastare il caro bollette a sostegno sia delle famiglie che delle imprese liguri”.

“Ancora una volta i diritti e i bisogni dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese sono stati messi in secondo piano - proseguono -. Ma soprattutto è stato bocciato tutto nonostante il presidente Bucci abbia detto che emendamenti e ordini del giorno li avrebbe pure approvati, però non ora, più avanti, vediamo. Il solito atteggiamento ‘pilatesco’ di chi se ne lava le mani”.

“La verità è che questa Giunta non ha voluto apportare nessuna correzione a questa manovra che è lontana dai bisogni dei cittadini, non ha alcuna visione politica ma gestisce solo l’ordinaria amministrazione. Una manovra che ricordiamo è stata bocciata anche dai revisioni dei conti che hanno ritenuto l’uso dell’avanzo non regolare, perché utilizzato per finalità diverse da quelle originarie” chiosano.