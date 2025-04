Savona, buche e asfalto ammalorato. FdI: "Pericolo per la sicurezza". Presentata un'interpellanza

La sicurezza delle strade cittadine, con buche e asfalto in pessime condizioni in diversi tratti, torna al centro del dibattito politico savonese.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Massimo Arecco e Renato Giusto, hanno presentato un’interpellanza al sindaco Marco Russo, sollevando forti perplessità circa lo stato attuale della viabilità urbana e la gestione della manutenzione del manto stradale.

Secondo quanto riportato dai due consiglieri, le condizioni delle strade cittadine sarebbero fortemente deteriorate, con buche diffuse, asfalto scivoloso e tratti in pendenza particolarmente pericolosi per automobilisti e motociclisti. Vie come Poggi, Corradini, Tissoni, la Rusca, Fontanassa e Piazzale Moroni vengono indicate tra le più critiche, specialmente durante le giornate di pioggia o con condizioni climatiche avverse.

«Lo stato attuale delle strade – scrivono nell'interpellanza – è tale da mettere seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini. Non solo la manutenzione appare carente, ma anche le risorse destinate a questa voce nel bilancio comunale sono, a nostro giudizio, ampiamente insufficienti rispetto alle reali necessità del territorio».

I consiglieri Arecco e Giusto sottolineano inoltre una discrepanza tra le risorse effettivamente investite e gli ambiziosi progetti di mobilità urbana promossi dall’amministrazione, che, secondo loro, non trovano riscontro concreto nella qualità della viabilità cittadina.

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia pone così due domande precise sull'attuale stato della manutenzione, chiedendo se esso sia ritenuto adeguato e idoneo a garantire la sicurezza di mezzi e persone, e se l'amministrazione preveda, nell’immediato, un incremento delle risorse di bilancio destinate alla sicurezza stradale, all’eliminazione delle buche e alla manutenzione degli asfalti.