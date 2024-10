Arredamento del living: i colori più trendy nei prossimi mesi

Per renderlo speciale, nulla è in grado di eguagliare il potere del colore. Nelle prossime righe, facciamo un viaggio alla scoperta delle cromie che, nei prossimi mesi, saranno al centro dei trend.

I colori (soft) della terra

Da circa un anno a questa parte, quando si parla di colori trendy per arredare casa un doveroso cenno va dedicato alle

Nel caso del living si vira sempre di più verso cromie con le peculiarità sopra menzionate, ma con toni soft.

Dal color tortora ad accenni di arancione - color cotto, cromia inclusa per piccoli dettagli come i cuscini giusto per movimentare un po’ l’estetica generale, si tende a cercare il massimo dell’armonia e della luminosità.

Nulla di sorprendente viste le già menzionate caratteristiche del salotto, uno spazio della casa che, molto più di altri, in pochi anni ha cambiato letteralmente pelle e che necessita della creazione di un ambiente all’insegna del comfort.

Giallo vitaminico

Chi vuole arredare il salotto in maniera trendy nei prossimi mesi non potrà fare a meno di includere, tra le cromie degli elementi d’arredo e degli accessori,

Le ispirazioni dei brand di design sono chiarissime: questo colore, che ormai da tempo non è più relegato nell’elenco delle cromie estive, verrà scelto soprattutto per sedute imbottite di dimensioni medie, come per esempio i divani a due posti e le poltrone.

Per abbinamenti che lasciano a bocca aperta e che permettono di creare ambienti all’insegna dell’eleganza, si può collocare sul pavimento un tappeto beige.

Il fascino vivace del verde

Un altro consiglio per chi sta progettando l’arredamentoo il rinnovo dell’estetica del salotto è quello d

Tra i toni più in voga troveremo il carta da zucchero, che sarà di moda soprattutto per i divani e che vedremo protagonista di abbinamenti azzeccati ed eleganti con colori come il grigio, non plus ultra della raffinatezza.

Rosso passione

Ilè un colore che, nel corso dell’ultimo biennio, è entrato a gamba tesa nell’elenco dei trend cromatici legati all’arredamento della casa.

Lo vediamo in cucina, in special modo nei casi in cui si punta a creare, in questo ambiente, un mood che ricorda gli anni ‘70, ma anche in salotto.

In questo secondo frangente, vista l’oggettiva complessità dell’ambiente, è necessario, più che in altre situazioni, ragionare di abbinamenti.

Tra quelli più azzeccati per creare una palette di colori caldi spicca indubbiamente l’arancione, che può essere scelto per piccoli imbottiti come i pouf.

Fantastica è anche l’idea di includere, per regalare all’ambiente quel tocco di luminosità in più che ha sempre il suo perché, dei dettagli bianchi o grigi, non per forza attraverso accessori, ma puntando anche sui fiori.

Rosa chiaro

Il, quasi color pelle, è un’altra cromia che vedremo molto spesso nei prossimi mesi in salotto.

Come verrà inclusa nell’ambiente living? Attraverso elementi d’arredo di grandi dimensioni, divano in primis. Non bisogna preoccuparsi del fatto che possa essere troppo vistoso. Se si punta su una sfumatura chiara, il rischio non si corre.

Lato abbinamenti, in questo caso si può dare vita a un effetto estetico originale mettendo in primo piano l’associazione con il blu scuro, colore perfetto per il tappeto.