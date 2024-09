Premio a Bruno Bertero per la creazione di format innovativi di collaborazione tra istituzioni, eventi e media nella promozione dei territori

Un riconoscimento più che meritato la targa attribuita dal Comune di Ceriale, unitamente all’HPI Event di Piacenza, a Bruno Bertero, destination manager dalla consolidata esperienza nella valorizzazione e sviluppo turistico, che oggi guida da Direttore Generale l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e l’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero.

Motivazione unanime del tributo è stata l’impegno profuso nella creazione di format innovativi di collaborazione tra istituzioni, eventi e media nella promozione dei beni materiali e immateriali locali, rafforzando il legame tra chi vive e opera in aree ricche di fascino e biodiversità come il sito Unesco del basso Piemonte da lui rappresentato, e il Ponente ligure, che nel corso dell’alta stagione diventa un crocevia di provenienze turistiche.

Un riconoscimento di qualità che si lega al recente successo della partnership di territorio promossa nell’ambito della rassegna estiva “Rotonda sul Mare” di Ceriale con l’ATL Langhe Monferrato Roero, e il prezioso coinvolgimento dell’Ascom di Bra, che ha permesso di regalare assaggi e narrazioni di prodotti ad alto localismo - tra cui il tartufo nero estivo del Monferrato e la salsiccia di Bra - accanto alle anteprime dei principali eventi autunnali attraverso numerose e partecipatissime iniziative curate dalla giornalista e divulgatrice alassina Renata Cantamessa, nota al grande pubblico come la Fata Zucchina, tra cui spiccano il “Palco Gourmet” e il ciclo di cene-evento dei “Martedì del tartufo nero del Monferrato”.

Un’operazione che, nel suo risultato complessivo, ha permesso di connotare il territorio instancabilmente e dinamicamente promosso dalla guida di Bertero come icona di valore grazie alla ricerca di una nuova visione della promozione e alla messa in atto di tecniche innovative per realizzarla grazie all’event marketing basato sulla differenziazione enogastronomica tra le destinazioni.